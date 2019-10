De uitzending van 17 oktober

EU en VK bereiken brexit-deal

De EU en het Verenigd Koninkrijk hebben een akkoord bereikt over de manier waarop de Britten op 31 oktober de EU kunnen verlaten. Dat hebben zowel de Britse premier Johnson als EU-Commissie-voorzitter Juncker gezegd.

Premier Johnson roept de Britse parlementsleden op om zich aanstaande zaterdag in een speciale zitting voor het akkoord uit te spreken. Enige probleem: zijn coalitiepartner, de Noord-Ierse DUP, is dat niet van plan. Het akkoord is voor hen onacceptabel.

Goedkeuring van de DUP is cruciaal. Zonder die steun is er geen meerderheid in het Lagerhuis om het akkoord goed te keuren. We spreken vanavond over alle brexit-ontwikkelingen met Europa- en brexit-deskundige Rem Korteweg en correspondenten Tim de Wit in Londen en Sander van Hoorn in Brussel.