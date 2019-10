De uitzending van 15 oktober

Ronan Farrow over zijn speurtocht naar wangedrag Weinstein

Het was één van de knapste staaltjes onderzoeksjournalistiek sinds Watergate: het spitwerk van The New York Times en journalist Ronan Farrow naar de beschuldigingen van seksueel geweld aan het adres van Hollywood-producer Harvey Weinstein. Precies twee jaar geleden kwamen zij met hun verhalen.

Wij spraken met Farrow in New York, over zijn nieuwe boek Catch and Kill, dat vandaag wereldwijd verschijnt. Een boek over de journalistieke speurtocht naar het wangedrag van Weinstein, maar ook over het systeem waarin dat wangedrag kon plaatsvinden.