De uitzending van 14 oktober

Syrische leger naar Noord-Syrië

De opmars van het Syrische leger in Noord-Syrië is de grootste ommezwaai op het strijdtoneel in Syrië sinds het begin van de Turkse inval vorige week. "Dit was de avond waarop alles ineens helemaal anders werd in deze strijd", zegt correspondent Lucas Waagmeester vanuit het Turks-Syrische grensgebied. "Het regeringsleger van president Assad rukt op dit moment op naar het noorden en zal in de komende uren en dagen de Koerdische bevolkingscentra in Noord-Syrië binnentrekken."

De grote vraag is wat de belangrijkste bondgenoot van president Assad, Rusland, nu zal doen. De Russen hebben de afgelopen tijd tegen de zin van Syrië juist nauw samengewerkt met de Turken. En in Luxemburg zijn de buitenlandministers van alle EU-lidstaten bijeen vanwege de situatie in Syrië. Tijdens het overleg praten ze over eventuele sancties. Vanavond het laatste nieuws.