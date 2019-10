De uitzending van 13 oktober

Nieuwsuur in het teken van het Turkse offensief in Noord-Syrië

De Turkse inval in Noordoost-Syrië begon woensdag en gaat gepaard met luchtaanvallen en vuurgevechten tussen door Turkije ingehuurde en Koerdische YPG-milities, onderdeel van de Syrische Democratische Strijdkrachten. Beide kampen maken melding van slachtoffers, maar aantallen in het oorlogsgebied zijn lastig te verifiëren. Aan beide kanten van de grens zijn nu volgens verschillende bronnen in ieder geval tientallen burgers gedood.

Het aantal mensen dat in Noord-Syrië op de vlucht is geslagen na de inval van Turkije, is opgelopen naar 130.000, melden de Verenigde Naties. De organisatie vreest dat nog eens 400.000 mensen de komende tijd hun huis moeten verlaten. Uit het gebied komen inmiddels verhalen over executies en massale ontsnappingen van IS-aanhangers uit gevangenenkampen.

De Belgische journalist Rudi Vranckx is in het strijdgebied en doet verslag. Verder spreken we Saban Disli, de Turkse ambassadeur in Nederland, over de ontwikkelingen en de internationale kritiek op de invasie van Turkije. En wat kan Nederland doen in het Turks-Koerdische conflict? Sadet Karabulut van de SP en André Bosman van de VVD zijn te gast.