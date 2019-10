Modeheld van de jaren 80 en 90 weer helemaal hot

Hij was een van succesvolste en misschien wel markantste modeontwerpers van de jaren 80 en 90: de flamboyante Franse ontwerper Thierry Mugler. Hij haalde zijn inspiratie uit strips, films, theater en natuur en zocht altijd de grenzen op. Met zijn ontwerpen zette hij modellen als Jerry Hall, Iman en Naomi Campbell op de kaart.

Mugler keerde de modewereld in 2002 de rug toe. Hij had genoeg van de snelheid van de modewereld. Maar de ontwerpen uit zijn hoogtijdagen zijn herontdekt door Amerikaanse beroemdheden als Kim Kardashian, Beyoncé en Lady Gaga.

Silhouet

Mugler zelf is niet verbaasd. "Het is tijdloos, als je de stukken ziet, is het tijdloos. Het is heel inspirerend voor mij, het is leuk en geeft me het gevoel dat ik nog veel meer te doen heb", zegt de ontwerper, die nog het meest trots is op de human touch in zijn ontwerpen. "Als je ze van dichtbij ziet, zie je de kwaliteit en zie je het zweet van de mensen die het hebben gemaakt, ook van mij. Ik hoop dat het mensen zal inspireren."

Modejournalist Bregje Lampe, die de ontwerper in de top-20 van de meest invloedrijke ontwerpers van de afgelopen eeuw plaatst, vat zijn werk samen in één woord: het silhouet. "Wat hij heeft neergezet in vormentaal, die wespentaille en de brede schouders, dat is bijzonder. En dat was ook echt vernieuwend. Het is een bijzonder aansprekend silhouet wat echt wel duizenden keren is herhaald, naderhand."