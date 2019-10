De uitzending van 12 oktober

Modeheld van de jaren 80 en 90 is weer helemaal hot

Hij was een van de bekendste en meest succesvolle modeontwerpers van de jaren 80 en 90: de flamboyante Franse ontwerper Thierry Mugler. Mugler schrok er niet voor terug om grenzen op te zoeken en haalde zijn inspiratie uit strips, films, theater en natuur. Met zijn krachtige silhouetten zette hij namen als Jerry Hall, Iman en Naomi Campbell op de kaart.

De ontwerpen uit zijn hoogtijdagen werden herontdekt door Amerikaanse celebrities als Kim Kardashian, Beyoncé en Lady Gaga. De overzichtsexpositie van zijn werk trok in Montréal al honderdduizenden bezoekers. Nu is zijn hele oeuvre voor het eerst te zien in Europa: in de Kunsthal in Rotterdam.