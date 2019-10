Prostituees: binnenkort een vergunning en ten minste 21 jaar?

Prostituees moeten binnenkort verplicht een vergunning hebben en minimaal 21 jaar zijn om in de prostitutie te mogen werken. Ook betrokkenen die financieel voordeel hebben aan het werk van prostituees, zoals pooiers, zijn strafbaar als er geen vergunning is. Jaren werd erover gesproken maar nu is een Kamermeerderheid voor. Volgende week wordt het wetsvoorstel behandeld.

Justine LeClerq, schrijver en voormalig bestuurder van de stichting MyRedLight, en Renate van der Zee, die al jaren onderzoek doet naar prostitutie, zijn het allesbehalve eens over de plannen. Vooral over de verplichte vergunning.

Normaal werk

"Er zullen maar een paar sekswerkers zijn die een vergunning zullen aanvragen. Het is mij onduidelijk waarom het niet goed doordringt, maar iedereen kan begrijpen dat zo lang prostitutie niet wordt gezien als normaal werk, niemand een vergunning wil ophalen", zegt LeClerq.

Van der Zee denkt juist dat het een goed plan is. "We moeten proberen zoveel mogelijk barrières op te leggen voor mensenhandelaren. En als mensen dan zeggen bij elke maatregel dat het de illegaliteit doet toenemen, vind ik dat een drogreden."

Bekijk het hele debat hieronder.