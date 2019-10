Sleutelen aan dna: 'Mag ik er straks nog wel zijn?'

Tijdens de dialoog gaat de discussie lang om waar dan de grens moet worden getrokken. Een dodelijke ziekte voorkomen door een aanpassing van het dna, daar zijn de meesten vóór. Maar wat nu als een ziekte niet dodelijk is, zoals taaislijmziekte? "En mensen met een achterstand dragen bij aan de diversiteit van de samenleving." Gerard's punt kan rekenen op applaus.

Het is duidelijk dat de discussie over aanpassingen bij embryo's mensen raakt. "Maar je moet de dna-dialoog heel objectief bekijken. Als we onze eigen ervaringen gaan toevoegen en emoties gaan betrekken dan zal je zien dat er soms niet meer helder nagedacht gaat worden," vindt Alexander.

Consequenties

"Daarbij moet ik wel zeggen dat mensen meer kennis moeten krijgen. Ze moeten weten wat er in de toekomst gaat gebeuren," zegt zijn moeder Daria. "Het is goed als mensen en wetenschappers meer in discussie gaan, dat het niet twee afgesloten werelden zijn."

Wat de medische consequenties van ingrijpen in menselijk dna zijn, is nog verre van bekend. En ook over het ethische aspect is nog geen ei gelegd. In Nederland is het nu nog verboden om het dna van een embryo aan te passen. Ook mogen er geen embryo's gekweekt worden voor wetenschappelijk onderzoek.

Met de dna-dialoog moet Nederland zich buigen over de vraag of we deze techniek in Nederland in de toekomst willen gaan toepassen en zo ja, hoe?