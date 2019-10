De uitzending van 10 oktober

Turkije rukt op in Syrië, VS haalt IS-gevangenen weg

Het Turkse leger voert sinds gisteren een aanval uit op het noordoosten van Syrië. De Turken willen de Koerdische strijders in het gebied verdrijven, president Erdogan noemt hen terroristen. De Turkse president dreigt de 'deuren naar Europa open te zetten' voor vluchtelingen, als de EU het Turkse offensief blijft veroordelen.

Vanwege het Turkse offensief leven er veel zorgen in de internationale gemeenschap. Bijvoorbeeld over de duizenden IS-strijders die door PKK-milities worden bewaakt. Om te voorkomen dat ze in het heetst van de strijd kunnen ontsnappen, heeft de VS in ieder geval twee beruchte IS'ers uit Syrië gehaald.

We spreken met Koerdische families in Nederland, hoe kijken zij naar de inval? En we spreken met Jaap de Hoop Scheffer, oud-minister van Buitenlandse Zaken en oud-secretaris-generaal van de NAVO, over het feit dat een NAVO-lid een ander land binnenvalt. Ook spreken we een Turkse journalist over de kwestie.