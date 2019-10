De uitzending van 9 oktober

Op weg naar een nieuw onderwijscurriculum

In de aanloop naar een curriculum - dat de basis moet vormen voor nieuwe kerndoelen in het onderwijs - kijken we wat de voorstellen en discussies tot nu hebben opgeleverd. Afgelopen mei hebben teams van leraren en schoolleiders hun voorstellen gepresenteerd voor het nieuwe curriculum. We bezoeken een vmbo-school die aangesteld is als ontwikkelschool. Daar praten we met de directeur over de voorstellen die in zijn school worden getoetst. En ook met leerlingen over wat zij missen in hun onderwijs.