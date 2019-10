Jullie vragen over de nationale goudreserve van De Nederlandsche Bank

"Waar het mij om ging was aandacht vestigen op het feit dat de goudvoorraad in het huidige monetaire systeem geen functie heeft. Ons geld wordt niet gedekt door goud, de waarde ervan is niet verbonden aan de goudprijs en je kunt voor je bankbiljet ook geen goud krijgen bij de centrale bank. In het verleden zijn er wel perioden geweest waarin zo'n 'gouden standaard' gold, vaak aangevuld met een zilveren standaard."

"Het is uit die tijd dat het idee stamt dat goud en geld onlosmakelijk verbonden zijn. Een deel van de bevolking heeft het gevoel dat ons geld meer waard is, of een stabielere waarde heeft, als er goud in de kluis van DNB ligt. Daarmee is het een soort self fulfilling profecy geworden: als iedereen denkt dat goud belangrijk is, dan is het ook belangrijk. Maar een feitelijke basis heeft dit gevoel niet."

Waarom dan nog een goudreserve aanhouden?

Op zijn website schrijft DNB: "Een baar goud houdt altijd zijn waarde. Crisis of niet. Dat geeft een veilig gevoel." Maar dat ziet Bouman anders: "De goudprijs fluctueert namelijk enorm. In 1980 koste goud meer dan $22.000 per kilo. Twintig jaar later was dat minder dan $9.000. In 2012 stond de goudprijs op meer dan $50.000, eind 2015 op nog geen $35.000."

DNB schrijft ook op de website: "Als het hele systeem instort, biedt de goudvoorraad een onderpand om opnieuw te beginnen."

Ook daar plaatst econoom Bouman een kanttekening bij. "Dat kan in theorie natuurlijk: het hele financiële systeem stort in. Het huidige geld wordt waardeloos en de wereld keert terug naar de Gouden Standaard. Maar zelfs tijdens de extreem heftige kredietcrisis van 2008/2009 richtte de wereld zich weer op zonder de goudvoorraad aan te spreken. Ons goud is dus een verzekering tegen een denkbeeldige crisis die nog veel ernstiger is dan die van tien jaar geleden. Tegen een flinke verzekeringspremie, want de totale waarde van de goudvoorraad bedraagt bij de huidige goudprijs meer dan 25 miljard euro."