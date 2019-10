Overleg over een nieuw vluchtelingen-akkoord

Migranten die aankomen in Malta of Italië worden voortaan na uiterlijk vier weken opgenomen door andere EU-landen. Dat is de kern van afspraken die de ministers van Frankrijk, Duitsland, Italië en Malta eerder hebben gemaakt. Gaan andere EU-landen meedoen? Wat doet Nederland?

Vanavond een reportage uit Italië, waar ze sceptisch zijn over het nieuwe akkoord. Gaat het wel werken?