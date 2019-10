Kledingproductie kan schoner, maar eigenlijk moeten we minder kopen

De fast fashion-industrie is booming. Iedere zes weken hangen er nieuwe collecties in de winkels om onze honger naar kleding te stillen. We kopen graag zoveel mogelijk kleren voor zo weinig mogelijk geld.

Ieder jaar worden daarom honderd miljard nieuwe kledingstukken geproduceerd. Maar een derde daarvan wordt nooit gedragen.

Kijk hieronder hoe de mode-industrie schoner kan produceren en welke rol jij als consument kan spelen.