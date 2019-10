Stikstofactivist wil weer naar rechter: 'LTO en ANWB zaten duidelijk aan tafel'

Milieuactivist Johan Vollenbroek vindt de plannen van minister Carola Schouten om de stikstofschade terug te dringen onvoldoende. Hij wil weer zaken voor de Raad van State brengen, zegt hij in Nieuwsuur. "Deze plannen zijn gewoon oude wijn in nieuwe zakken."

Vollenbroek was een van de mensen die de stikstofkwestie naar de Raad van State - de hoogste bestuursrechter - brachten. In mei oordeelde die dat het Nederlandse programma om stikstof terug te dringen in kwetsbare natuurgebieden (Programma Aanpak Stikstof, PAS) niet voldoet. De Raad oordeelde dat het systeem in strijd is met Europese regelgeving. Door de uitspraak kwamen veel vergunningen voor projecten in de landbouw en de bouw op losse schroeven te staan.

Om weer aan de Europese regels te voldoen en weer vergunningen te kunnen verstrekken, presenteerde het kabinet vandaag plannen voor onder meer een uitkoopregeling voor veehouders en een verlaging van de maximumsnelheid op een aantal wegen.

'We weten al dat dit niet werkt'

Volgens Vollenbroek zijn de nieuwe plannen nauwelijks een verbetering ten opzichte van het PAS. "Je kunt duidelijk zien dat boerenorganisatie LTO en de ANWB aan tafel hebben gezeten. Het is een heel zwak plan wat de bouw niet echt vlot meer zal trekken. Je ziet dezelfde vage verhalen als die in het PAS stonden en ook voor het PAS gehanteerd werden. We weten al dat het niet werkt, maar wordt toch weer opgevoerd."

Vollenbroek zegt maandag met advocaten om tafel te gaan "om te kijken hoe we dit gaan counteren". Grote (bouw)projecten zullen binnenkort weer in de vergunningsfase komen, en die zal Vollenbroek met zijn organisatie gaan toetsen aan de uitspraken van het Europese Hof en de Raad van State. "Wij gaan natuurlijk alleen naar de grote projecten kijken, maar er zijn ook een heleboel burgers die heel kritisch zijn op allerlei nieuwbouwprojecten en daar op zullen inspreken en bezwaar zullen maken."

In Nieuwsuur verdedigde minister Schouten de plannen: "Er is voor ons aan de ene kant de noodzaak en urgentie om natuurherstel te hebben en we gaan dat ook versneld doen. Maar we hebben ook een verantwoordelijkheid om te zorgen dat vergunningverlening weer kan en op een manier dat dat juridisch houdbaar is. Daar moeten wij de weg in vinden."

LTO tevreden

Betrokken sectoren en de linkse oppositie reageerden eerder vandaag verdeeld op de plannen van het kabinet. GroenLinks-leider Jesse Klaver noemt de plannen "vaag" en milieuorganisaties vinden ze niet ver genoeg gaan.

Ondernemersorganisatie Bouwend Nederland en de vakbonden benadrukten dat de oplossing vooral snel moet komen. Landbouworganisatie LTO Nederland is tevreden dat het kabinet kiest voor het vrijwillig uitkopen van boeren in plaats van gedwongen krimp, maar houdt zorgen over bijvoorbeeld het afgeven van vergunningen in de toekomst.

Minister Schouten lichtte de plannen toe in Nieuwsuur: