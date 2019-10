De uitzending van 4 oktober

Kabinet hakt knoop door over stikstofmaatregelen

Het kabinet hakt naar verwachting vandaag de knoop door over de aanpak van de stikstofcrisis. De coalitiepartijen zaten tot in de nacht bij elkaar en zijn het eens geworden over maatregelen die genomen kunnen worden. Minister Carola Schouten van Landbouw en Natuur vindt dat er een evenwichtig pakket ligt, waarin de lasten voor sectoren als de veehouderij en de bouw gelijk verdeeld zijn.

De precieze maatregelen worden waarschijnlijk vanmiddag bekend gemaakt. Er zou onder meer zijn gekeken naar een oplossing om grote bouwprojecten vlot te trekken: tijdens de bouw mag dan toch meer stikstof worden uitgestoten, wat dan achteraf gecompenseerd moet worden.