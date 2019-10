Nieuwsuur wint 'Gouden Vogel' voor reportage over hondengevechten

Nieuwsuur is gisteravond in de prijzen gevallen bij de uitreiking van de House of Animals Awards. Gert Janssen en Guido van Gorp mochten in de Rode Hoed in Amsterdam een 'Gouden Vogel' in ontvangst nemen voor hun reportage over hondengevechten.

De House of Animals Awards, een publieksprijs, worden uitgereikt aan Nederlandse media die in het afgelopen jaar aandacht hebben besteed aan dierenwelzijn. Nieuwsuur was genomineerd in de categorie Nieuws & Actualiteiten, naast RTL Nieuws en Brandpunt+.

De reportage, die in augustus werd uitgezonden, richt zich op illegale hondengevechten. Justitie heeft voor het eerst een zaak tegen organisatoren van dat soort gevechten voor de rechter gebracht. Dierenbeschermers hopen dat de zaak als waarschuwing werkt.

Bekijk hieronder de reportage terug: