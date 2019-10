De uitzending van 2 oktober

De Britse conservatieven en Johnson's brexit

De Britse premier Boris Johnson spreekt vandaag in Manchester aanhangers van zijn Conservatieve Partij toe op een congres. Bij het gebouw staan vanochtend al lange rijen. Maar zo enthousiast als de wachtenden zijn, zo sceptisch reageren anderen.

Gelekte plannen voor de deal waarmee Johnson naar de EU wil gaan, zijn op voorhand al afgewezen door de Ierse regering. Ook in Brussel wordt terughoudend gereageerd. Veel tijd om tot een akkoord te komen is er niet: eind deze maand wil Johnson zijn land uit de Europese Unie laten stappen; met of zonder overeenkomst.