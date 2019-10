Varkensboer Willem wil wel stoppen, maar hoe?

Willem van Cuijck (49) is met volle overtuiging varkensboer. Al 25 jaar fokt hij varkens in het Brabantse Uden, in navolging van zijn vader en grootvader. Aan die familietraditie komt nu een einde. Van Cuijck is, net als veel andere varkensboeren in de regio, van plan te stoppen.

Toenemende regelgeving en de negatieve reputatie van boeren ontnemen Van Cuijck het plezier. "Al sinds de varkenspest in de jaren '80 komen continue nieuwe wetten en nieuwe maatregelen. Ik was toen jong en ambitieus, en wilde door. Dus heb ik veel geïnvesteerd in dierenwelzijn, milieumaatregelen, noem het maar op. Maar na 25 jaar denk je: 'de minister ziet ons niet zitten, de samenleving ziet ons niet zitten, waar doe je het eigenlijk nog voor?'"

Van Cuijck heeft sympathie voor de boeren die vandaag massaal in protest naar het Malieveld trokken uit onvrede over mogelijke inkrimping van de veestapel: "Ik mis waardering vanuit de samenleving. Het is niet meer chique om in je dorp of bij je vrienden te zeggen dat je een boer in je familie hebt. Het wordt in een verdomhoekje geplaatst."

Van Cuijck wil stoppen, ondanks zijn liefde voor dieren en het buitenleven: