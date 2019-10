De uitzending van 1 oktober

Zo denken Nederlanders over maatregelen tegen stikstof

Als boeren hun veestapel moeten inkrimpen om de uitstoot van stikstof terug te dringen, moeten ze daarvoor gecompenseerd worden. Dat vindt twee derde van de Nederlanders. Dat blijkt uit een Ipsos-enquête die is uitgevoerd in opdracht van Nieuwsuur.

De ruim duizend mensen die meededen aan de enquête vinden in meerderheid (63 procent) dat de uitstoot van stikstof moet worden beperkt. Van de mogelijke maatregelen die worden genoemd zien de ondervraagden het meest in het verlagen van de maximumsnelheid en het terugdringen van de luchtvaart. Over het inkrimpen van de veestapel of veel minder nieuwe woningen zijn ze veel minder enthousiast.