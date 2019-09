Pechtold: durf te investeren in verbouwing Binnenhof

De architecten van OMA, een internationaal gerenommeerd bureau, voelden zich aangevallen door Kamerleden die in de pers klaagden, terwijl de bedenkers van de verbouwingsplannen niks terug konden zeggen. Vanwege veiligheidsredenen zijn de plannen geheim.

Dat verhinderde het bureau om direct met de reactie te komen dat hun plannen het gebouw heus niet verminkt zouden hebben, zoals Kamervoorzitter Khadija Arib suggereerde, en dat die tropische binnentuin minder megalomaan eruit ziet dan Kamerleden deden voorkomen.

Die reactie kwam pas nadat verantwoordelijk staatssecretaris Raymond Knops (Binnenlandse Zaken) meldde dat er geen draagvlak is voor de plannen van OMA en dat het architectenbureau, na het betalen van een afkoopsom van 2,7 miljoen euro, van de klus is gehaald.

Smaak

Pechtold vindt het "heel jammer" hoe het is gelopen met het architectenbureau. "Ik wijt dat vooral aan een misschien te strakke geheimhoudingsplicht." Daarmee suggereert hij dus dat met meer transparantie over de ontwerpen het aanvankelijk negatieve beeld over de verbouwingsplannen snel bijgesteld had kunnen worden.

Natuurlijk moeten sommige veiligheidsaspecten van de verbouwing geheim blijven, zegt Pechtold. Maar het motto zou vanaf nu moeten zijn: 'openbaar tenzij'. "Heel veel zaken hebben alleen met smaak te maken, gooi die de openbare discussie in."