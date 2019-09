Rotterdam nam onverantwoorde risico's bij project Warmtebedrijf

Het idee achter het Warmtebedrijf Rotterdam, dat in 2006 werd opgericht, is om de restwarmte uit de haven te gebruiken om huizen via warmtenetten te verwarmen. Al snel kwam het bedrijf, waarvan de gemeente grootaandeelhouder is, in financiële problemen. Vanwege een ongunstig contract met Afvalverwerking Rijnmond, de warmteleverancier, en omdat er veel minder huizen werden aangesloten dan verwacht.

Toen bekend werd dat Nuon een nieuwe warmteleverancier zocht voor de stadsverwarming in Leiden, kwam het noodlijdende Warmtebedrijf met een plan. Een pijpleiding van 43 kilometer zou de overtollige warmte uit Rotterdam transporteren naar Leiden. Maar van dat plan is niets terechtgekomen, terwijl het Warmtebedrijf in een spijkerhard contract met Nuon wel had vastgelegd om per januari 2020 warmte te gaan leveren.

Volgens Hofstra van de Rekenkamer heeft het Rotterdamse gemeentebestuur grote fouten gemaakt. "Er zijn onverantwoorde risico's genomen, puur en alleen om het Warmtebedrijf overeind te houden. Zo werd het contract met Nuon afgesloten, zonder dat de financiën rond waren, en er zicht was op vergunningen om de pijpleiding aan te leggen."