De uitzending van 30 september

Burgemeester Aboutaleb terug van drugsreis

De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb was de afgelopen dagen op werkbezoek naar Curaçao en Colombia. Daar komen veel van de drugs vandaan die via de Rotterdamse haven ons land wordt binnengesmokkeld.

Om beter zicht te krijgen op de internationale cokehandel, zou Nederland volgens de burgemeester 'voorposten' moeten opzetten in Zuid-Amerika. In de uitzending spreken we Aboutaleb over zijn reis en zijn plannen.