De uitzending van 29 september

Oostenrijk kiest: hoe verder na het omkopingsschandaal?

Circa 6,4 miljoen Oostenrijkers kunnen vandaag hun stem uitbrengen voor een nieuw parlement, de Nationalrat. Verwacht wordt dat de conservatieve ÖVP van oud-bondskanselier Sebastian Kurz als winnaar uit de bus komt. Volgens de peilingen kan hij rekenen op zo'n 34 procent van de stemmen, iets meer dan de vorige keer.

De coalitie van de ÖVP met de rechts-populistische FPÖ viel in mei na een omkopingsaffaire. Een week later moest ook Kurz het veld ruimen na een motie van wantrouwen. Des te opmerkelijker dus dat de partij van de premier toch weer de grootste lijkt te worden. We spreken erover met politicoloog en historicus Kemal Rijken.