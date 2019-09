De uitzending van 27 september

Het verhaal van Edward Snowden

In 2013 bracht Edward Snowden een indrukwekkende hoeveelheid NSA-staatsgeheimen naar buiten. De klokkenluider kwam vervolgens in Moskou terecht, daar bracht hij de afgelopen zes jaar 'in ballingschap' door. In zijn boek Permanent Record vertelt hij voor het eerst zijn persoonlijke verhaal. Over de NSA-onthullingen, maar ook over zijn jeugd en zijn werkzaamheden voor CIA en NSA.

Wij spreken met Snowden in Moskou. Wat hebben zijn onthullingen in gang gezet? Hoe brengt hij zijn dagen door? En verwacht hij ooit nog terug te kunnen keren naar de Verenigde Staten?