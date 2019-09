De uitzending van 26 september

Hoofd inlichtingendienst getuigt voor Amerikaans Congres

Het hoofd van de nationale inlichtingendienst, Joseph Maguire, zal vandaag tegenover het Congres getuigen over een omstreden telefoongesprek tussen president Trump en de Oekraïense president Zelensky. De Democraten onderzoeken of ze een afzettingsprocedure tegen Trump willen starten omdat hij om illegale, buitenlandse hulp bij zijn campagne zou hebben gevraagd.

Een meerderheid van de Democraten in het Huis van Afgevaardigden is al voor zo'n procedure. Maar het is zeer de vraag of de Republikeinse meerderheid van de Senaat Trump zal afvallen.

Kijk hieronder hoe een eventuele impeachmentprocedure verloopt door de foto's naar links te schuiven.