Jongeren over de impact van hun drugsgebruik

Jongeren weten doorgaans wel dat de productie van drugs schadelijk is voor het klimaat. Regelmatig lezen ze over het dumpen van drugsafval in de natuur. En ook ondermijning van de samenleving, zoals met omkoping of zelfs liquidaties in opdracht van drugscriminelen, is hen bekend. Wat voor invloed heeft die informatie op het drugsgebruik onder jongeren? Dat heeft het Trimbos-instituut onderzocht.