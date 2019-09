De scanauto rukt op (en ziet meer dan alleen kentekens)

De opsporingsdiensten hebben de scanauto ontdekt. Al elf steden in Nederland maken er gebruik van of gaan dat binnenkort doen. Het voertuig controleert met camera's de kentekens van geparkeerde voertuigen en ziet of er parkeergeld is betaald. Maar ze zien nog veel meer. De vraag is hoe ver opsporingsdiensten met al die informatie willen en mogen gaan.