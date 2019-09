De uitzending van 21 september

Onafhankelijkheidsleider wil internationale aandacht voor Papoea

Ondanks de inzet van duizenden militairen en politie-agenten, blijft het zeer onrustig in de Indonesische provincie West-Papoea. Afgelopen maand werden meer dan honderd Papoea's gevangen gezet en vielen er dertien doden bij felle demonstraties en militaire acties. De protesten begonnen ruim een maand geleden nadat op Java een groep Papoea-studenten werd aangevallen en gearresteerd.

Benny Wenda is de West-Papoeaanse onafhankelijkheidsleider in ballingschap en een van Indonesië's meest gezochte personen. In 2002 werd hij al eens gevangen gezet maar wist toen te ontsnappen. We spreken met Wenda in Washington, waar hij de Papoea-kwestie onder de aandacht brengt van de internationale gemeenschap.