'Mijn advies aan Nederland: heb vertrouwen dat vrouwenquotum werkt'

Sinds 2008 kent Noorwegen een wet die het bedrijven verplicht om tenminste 40 procent van de leidinggevende posities aan vrouwen toe te kennen. Daarmee was het land een voorloper; binnen enkele jaren stelden ook andere Europese landen quota op voor vrouwen aan de top. Nu adviseert de SER ook om het vrijblijvende advies van 30 procent aan het bedrijfsleven om te zetten in een verplicht quotum.

Het Noorse voorbeeld is een groot succes, vindt de Noorse recruiter Elin Hurvenes in antwoord op vragen van Nieuwsuur. Ze zet zich al jaren in voor meer vrouwen in leidinggevende posities. "Het heeft geweldig gewerkt. Toen de wet in werking trad, was het aantal leden van raden van commissarissen gestegen van 6 naar 40 procent. Het aantal vrouwen in raden van bestuur is ook toegenomen, naar 26 procent. En we zien ook steeds meer vrouwelijke directeuren. Dit jaar bijvoorbeeld bij de grootste Noorse bank, de DNB, en het aluminiumconcern Norsk Hydro."

Toch was er ook in Noorwegen veel discussie rondom de maatregel. "Natuurlijk was er een hoop kritiek, en een hoop vragen", vertelt Hurvenes. "Waar vinden we ze? Zijn er wel genoeg capabele vrouwen?"

Geen discussie meer

Maar uiteindelijk bleek het mee te vallen. "Nu merken ze meer de voordelen van diversiteit", zegt recruiter Hurvenes. "Vrouwen voelen zich aangemoedigd. Nog steeds is het zo dat als je aan honderd mannen vraagt of ze ceo (Chief Exectutive Officer, red.) willen worden, er meer hun hand opsteken dan als het vraagt aan honderd vrouwen. Maar vrouwen worden opgeleid in business studies, werken zich omhoog in het bedrijf, en zien het voorbeeld van een vrouwelijke ceo."

De voorbeelden veranderen hoe mannen kijken naar vrouwen in leidinggevende posities. Maar ook op vrouwen heeft een positief effect, denkt Hurvenes. "Ze zien: dit is niet een superwoman, dit is een normale vrouw met een een familieleven en een privéleven. De directeur van de Norske Bank is een vrouw van in de dertig met drie kinderen. Je ziet ook dat ze de stijl veranderen: Ze modelleren hun functie om hun gezin. Kinderen zijn geen issue. Ook steeds meer mannen willen naast het werk een goede band met hun gezin."

Hurvenes is optimistisch dat ook Nederland er baat bij zal hebben als er een quotum wordt ingesteld. "Mijn advies aan Nederland is: heb er geloof in dat dit werkt. Kijk niet terug maar vooruit. In Noorwegen is er niemand meer die dit beleid na tien jaar nog ter discussie stelt."