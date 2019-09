De uitzending van 20 september

Leidt het Fashion Pact echt tot een duurzamere mode-industrie?

De mode-industrie is één van de meest vervuilende industrieën op aarde. Voor de productie van kleding zijn enorme hoeveelheden water en chemicaliën nodig. Daarnaast wordt een derde van alle kleding ongedragen vernietigd of weer teruggestuurd naar de goedkope lonenlanden. Maar de consument blijft kopen en de productie blijft doorgaan.

Een milieupact dat meer dan dertig modereuzen, zoals H&M, Adidas en Puma, sloten moet het tij keren. In het pact beloven ze plechtig dat ze hun uiterste best gaan doen om minder te vervuilen. Maar in het pact staan nauwelijks concrete afspraken en de productie blijft onveranderd hoog. Zijn het loze beloftes of is het een eerste stap?