De uitzending van 19 september

Liquidaties: de jonge daders

De politie is op zoek naar een man tussen de 16 en 20 jaar oud in verband met de moord op advocaat Derk Wiersum. Volgens het opsporingsbericht was de man in het zwart gekleed en had hij zijn capuchon op.

Ook bij eerdere liquidaties ging het om jonge daders. Wat drijft hen?