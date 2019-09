Liquidatie advocaat Wiersum: OM wil kroongetuigen blijven gebruiken

Westerbeke voelt hetzelfde. Maar, zegt hij, het onderzoek loopt nog. "Het scenario waar we vanuit gaan is inderdaad liquidatie omdat hij de kroongetuige Nabil B. bijstond. Dan is er sprake van verdere verharding. Daarmee is er ook sprake van ondermijning van de rechtsstaat, om ons schrik aan te jagen."

Niemand had er volgens de officier van justitie rekening mee gehouden dat dit zou kunnen gebeuren. ""Natuurlijk wordt er over veiligheid gesproken. Een dreiging kan groter zijn op basis van informatie, maar zulke informatie was er niet."

Grapperhaus heeft vandaag meteen maatregelen aangekondigd: de Nationaal Coƶrdinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) is betrokken bij het onderzoek en krijgt de regie over een speciaal team, samen met politie en het Openbaar Ministerie. Er zijn vandaag ook diverse maatregelen genomen om advocaten, officieren van justitie en rechters in de zaak tegen de gezochte crimineel Ridouan Taghi te beveiligen.

Volle kracht

Toch denkt Westerbeke dat de strijd nog niet verloren is. "Het is een groot probleem, maar we boeken ook resultaten. We hebben een volledige strafzaak tegen deze man liggen. We zijn met de strijd bezig. We moeten echt spreken over capaciteit, voldoenden mensen, politiemensen, advocaten. Daar moeten we over spreken. We zijn met volle kracht bezig."

Rijlaarsdam vindt dat er goed nagedacht moet worden hoe de risico's voor advocaten en betrokkenen bij dit soort strafzaken aangepakt kan worden. "Het is een ingewikkeld probleem waar geen standaard oplossing voor is. We moeten het hoofd voor dit soort criminelen niet buigen. We moeten aanpakken en ons niet laten inpakken. Als advocaten dit werk niet meer kunnen doen, hebben we een serieus probleem in onze maatschappij."