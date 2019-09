De uitzending van 18 september

Advocaat kroongetuige Nabil B. geliquideerd

In Amsterdam is op straat bij zijn huis advocaat Derk Wiersum doodgeschoten, die kroongetuige Nabil B. bijstond in de grote liquidatiezaak Marengo. Hoofdverdachten Ridouan Taghi en Said Razzouki in die zaak gelden als de meest gezochte criminelen van Nederland.

Op 29 maart 2018 werd de onschuldige broer van de kroongetuige al doodgeschoten, waarschijnlijk als vergelding. Daarvoor werd een man veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf. Sindsdien zit de overige familie van de kroongetuige ondergedoken. Volgende week zou dat proces met de kroongetuige verder gaan.

