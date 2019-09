De uitzending van 17 september

Prinsjesdag: van zijn de ambities van het kabinet?

Het is vandaag de derde dinsdag van september en dat betekent: Prinsjesdag. Veel Nederlanders kijken vandaag vol verwachting naar wat hen financieel te wachten staat. Zoals Minke Harkema. Zij gaat elk jaar in Staphorster klederdracht naar Prinsjesdag. Dit jaar is ze zelfs uitgenodigd in de Ridderzaal. Met haar middeninkomen hoopt ze nu ook iets van de economische groei te gaan merken.

Verder bekijken we welke andere plannen het kabinet heeft. Waar wordt op ingezet en waarin wordt geïnvesteerd? We volgen de ministers Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat). E we lopen mee met Jesse Klaver (GroenLinks), Lodewijk Asscher (PvdA), Geert Wilders (PVV) en Thierry Baudet (FVD). Krijgt het kabinet steun van de oppositie? In de studio zitten Arjan Noorlander en Mathijs Bouman.

Volg ook het liveblog van de NOS.