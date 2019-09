'Ook als Haga Lyceum bekostiging zelf regelt, blijft inspectie langskomen'

Het is nog nooit eerder gebeurt: het Rijk dat de geldkraan van een school dichtdraait. Als het aan minister Arie Slob van Onderwijs ligt gaat dat wel met het islamitische Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam gebeuren. Alleen als het bestuur alsnog binnen een maand opstapt, kan de maatregel worden voorkomen, zo dreigt de minister.

"Mochten de bestuurders toch blijven zitten, omdat ze zichzelf belangrijker vinden dan de school en de leerlingen, dan rest mij niets anders dan eind oktober de bekostiging van deze school volledig stop te zetten", zegt Slob tegen Nieuwsuur. "Deze bestuurders staan een goed bestuur in de weg, daarom moeten ze weg."

Volgens de onderwijsinspectie is er op het Haga Lyceum sprake van financieel wanbeheer en is het "burgerschapsonderwijs" ondermaats. Slob: "Onze conclusie is dat het bestuur zich omringt met mensen die de school niet meer richting de samenleving brengen, maar eerder van die samenleving af houden."