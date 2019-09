De uitzending van 15 september

Wie zit er achter de aanval op Saudische olie-installatie?

Twee olie-installaties in Saudi-Arabië staan in lichterlaaie na een drone-aanval. In de nacht van vrijdag op zaterdag werden de Abqaiq-olie-installatie aan de Perzische Golf en het Khurais-olieveld bestookt, waarna verschillende branden uitbraken. Staatsoliebedrijf Saudi Aramco heeft zijn olieproductie bijna moeten halveren, zegt de minister van Energie. Wie zit er achter en wat betekent de aanval voor de toch al oplopende spanning in de regio? We spreken Midden-Oostendeskundige Paul Aarts.