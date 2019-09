Criminele jongeren met ouders in therapie om recidive tegen te gaan

De jeugdcriminaliteit daalt al jaren, maar tegelijkertijd gaan jongeren die wél vastzitten na hun vrijlating steeds vaker de fout in. Een nieuwe aanpak moet dat veranderen. Er komen kleinschalige locaties voor jongeren die een korte straf uitzitten en meer specialistische hulp voor de zware gevallen. Daarbij staat niet alleen het kind, maar de hele familie centraal.

"Als een jongere een misdrijf begaat, dan is dat niet zomaar ineens gekomen", zegt Kees Mos, klinisch psycholoog in de zwaarbewaakte jeugdgevangenis Teylingereind. "Thuis spelen vaak emoties als verwijt, beschuldiging en frustratie. Daarin is men steeds verder uit elkaar gegroeid. In de familietherapie kijken we naar wat daaronder ligt. Vaak verdriet en pijn."

Ook Sharon ging in therapie met haar negentienjarige zoon, die een celstraf uitzit voor roofovervallen met geweld. De gesprekken waren volgens haar best lastig. "Hij moet ineens heel eerlijk zijn tegen mij. En ik moet ineens naar hem luisteren, wat ik eigenlijk nooit deed. Het is bitterzoet, op een gegeven moment dacht ik: Waarom was dit niet eerder?"