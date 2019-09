De uitzending van 14 september

De Nederlandse oorlogsjaren van Audrey Hepburn

Ze was een van de grootste Hollywoodsterren en mode-iconen uit de jaren 50 en 60, én ze was Nederlands. Audrey Hepburn had een Nederlandse moeder en een Engelse vader, woonde in haar jeugd in Nederland en maakte de Tweede Wereldoorlog mee in Arnhem en Velp. Van dichtbij ervoer zij de slag om Arnhem - volgende week precies 75 jaar geleden - en de daaropvolgende hongerwinter.

Over haar Nederlandse oorlogsjaren verschijnt vandaag een nieuwe biografie, geschreven door Robert Matzen. Wij spreken met hem en met de zoon van Hepburn, Luca Dotti.