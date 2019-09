'Nederland, haal hand van de knip', zeggen economen

Buitenlandse economen zijn het erover eens: het wordt tijd dat de Nederlandse regering geld gaat investeren in de economie. Na jarenlang bezuinigen kent Nederland nu al enkele jaren een begrotingsoverschot en een afgenomen staatsschuld. Economen roepen Nederland nu op om te besteden.

Komende dinsdag zal uit de miljoenennota blijken hoe ver het kabinet gaat met haar investeringsplannen. De laatste weken kwamen er al berichten naar buiten over een investeringsfonds van tientallen miljarden dat met Prinsjesdag bekend zal worden gemaakt. De Staat zal daarvoor flink extra moeten lenen, wat momenteel erg aantrekkelijk is door de negatieve rente.

Voortouw

Grote investeringen in bijvoorbeeld infrastructuur moeten worden betaald uit dit fonds. De Belgische econoom Paul de Grauwe is niet tegen zo'n investeringsfonds, maar waarschuwt dat we niet te lang moeten wachten met daadwerkelijk investeren. "Het kan jaren duren voordat de plannen werkelijkheid worden. Besluiten waarin je gaat investeren, is iets wat je vandaag zou moeten doen."