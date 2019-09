De uitzending van 13 september

Vergunningen Amercentrale aangevochten

De milieugroep die met succes duizenden stikstofvergunningen aanvocht bij de Raad van State, gaat zich nu ook richten op vergunningen voor bestaande projecten. Als eerste test-case wordt de bestaande vergunning van de Amercentrale in Geertruidenberg aangevochten. Volgens Mobilisation for the Environment (MOB) is er bij de verlening van de huidige natuurvergunning voor de centrale niet gekeken naar de uitstoot van stikstof.