Milieuorganisatie richt vizier nu ook op bestaande vergunningen

De Amercentrale is een van de vijf kolencentrales in Nederland. Allemaal moeten ze de deuren sluiten van het huidige kabinet. Daarom besloot het bedrijf RWE jaren geleden al dat de centrale in Geertruidenberg langzaam moest overstappen van kolen op biomassa. Daarvoor is wel een verbouwing nodig.

Gevolgen

De Provincie Noord-Brabant heeft in concept de omgevingsvergunning, die onder andere nodig is voor de verbouwing, verstrekt, vlak voor de beruchte PAS-uitspraak van de Raad van State. MOB gaat ook die vergunning aanvechten.

Vollenbroek: "Die vergunning is gebaseerd op het programma aanpak stikstof. En dat programma is daarna in mei door de Raad van State naar de prullenbak verwezen. Dus daar kun je geen vergunning op baseren. Sinds die tijd is het helemaal stil vanuit de provincie, want een definitief besluit geven op een vergunning dat is gebaseerd op de PAS, kan niet."

De provincie Noord-Brabant zegt in een reactie de uitkomst van het proces af te wachten. "In het algemeen gesteld is het gebruik van biomassa-centrales in Nederland, dus ook de Amercentrale, een zaak van het ministerie. Voor verdere vragen op dit moment verwijs ik dan ook door naar Den Haag", zegt een woordvoerder.

"Het staat iedere persoon of organisatie vrij om zaken aan de rechter voor te leggen. De provincie kan weinig doen in deze; de gevolgen van de uitspraak van de Raad van State worden nu door de commissie-Remkes onder de loep genomen en de provincie zal en kan niet anders dan daarna het landelijk beleid te volgen", aldus de provincie.