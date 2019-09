Inkleuren historische beelden niet onomstreden

Inkleuren, hoe doe je dat?

Het Amsterdamse visual effects bedrijf Planet X werkte bijna drie maanden aan het inkleuren van de twee minuten materiaal. Supervisor Dennis Kleyn: "Het is de eerste keer dat we met dit soort uniek historisch materiaal werken. Het is echt handwerk. Er is geen truc die je op alle shots kan toepassen. Je ziet bijvoorbeeld dat de film niet altijd goed in de camera heeft gezeten waardoor het beeld stuitert. De trillingen die dan ontstaan moesten we handmatig weghalen."

Nadat alle onregelmatigheden waren verwijderd, begon de volgende fase. "We kleuren eerst alle niet bewegende beelden, zoals een treinwagon. Daarna worden de mensen met hun kleding frame voor frame uitgeknipt en krijgen ze allemaal apart een kleur." Om te zorgen dat de kleuren in beeld zoveel mogelijk met de werkelijkheid overeen komen, werden historici geraadpleegd. Kleyn: "Ik denk dat iedereen die eraan meegewerkt heeft heel erg onder de indruk was van het materiaal. Ik ken het beeld van Settela nog uit mijn eigen schoolboek. Het is echt bijzonder om daar nu op deze manier mee te werken."