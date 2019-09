De uitzending van 12 september

'Grondwetsartikel vrijheid van onderwijs moderniseren'

De VVD wil net als de PvdA artikel 23 van de grondwet moderniseren. Dat artikel gaat over de vrijheid om scholen op te richten op basis van religie. Aanleiding zijn onze berichten over islamitische basisscholen, waar meisjes en jongens elkaar niet mogen aankijken en leren dat Allah homoseksualiteit verafschuwt. De Koranscholen, waar geweldadig salafisme wordt gepredikt, moeten volgens dezelfde partijen verboden worden, desnoods met een noodwet.Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem waarschuwt al jaren voor opkomend salafisme in Nederland. Hij is vanavond te gast.