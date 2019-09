De uitzending van 11 september

Arts ontslagen van rechtsvervolging na omstreden levensbeëindiging

Een verpleeghuisarts die het leven heeft beëindigd van een zwaar demente patiënt, is ontslagen van rechtsvervolging. Volgens de rechtbank in Den Haag is de euthanasie zorgvuldig volgens de regels uitgevoerd en is er dus geen sprake van moord. Het OM vindt dat dit wel het geval was.

De 74-jarige patiënt had een euthanasieverklaring ondertekend, maar gaf later wisselende signalen over haar doodswens. De arts besloot in overleg met de familie om in 2016 toch over te gaan tot levensbeëindiging, zonder dat de vrouw erover werd ingelicht. Twee onafhankelijke artsen hadden geoordeeld dat de patiënt ondraaglijk leed. Te gast zijn Jacob Kohnstamm, voorzitter van de regionale toetsingscommissies euthanasie en huisarts Constance de Vries van het Expertisecentrum Euthanasie (voorheen Levenseindekliniek).