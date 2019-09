De uitzending van 9 september

Honderden projecten liggen stil door stikstofuitspraak

Nederland stoot veel te veel stikstof uit, en dat is slecht voor de natuur. D66 opperde vandaag een radicale oplossing voor het stikstofprobleem: de veestapel in Nederland halveren. Niet iedereen in de coalitie is even enthousiast over het plan. Marc Calon, de voorzitter van LTO Nederland, is te gast en reageert.

Uit onderzoek van Nieuwsuur blijkt dat vanwege het stikstofprobleem in sommige gemeenten meer dan honderd projecten stilliggen. Die gemeenten willen snel duidelijkheid van het kabinet, zodat ze verder kunnen met de bouw van onder meer woningen, industrieterreinen en de uitbreiding van de veehouderijen.