Alkmaar controleerde constructie AZ-stadion nooit, maar tekende wel voor akkoord

Alkmaar bevestigt desgevraagd dat er in de dertien jaar dat het stadion inmiddels bestaat nooit is gecontroleerd of de constructie nog veilig is. De gemeente staat op het standpunt dat de veiligheid van de constructie voldoende getoetst is bij het verlenen van de bouwvergunning en na voltooiing van de bouw van het stadion. Daarna is er geen reden meer geweest om ernaar te kijken.

Volgens de gemeente zou dat alleen gebeuren als daar aanleiding voor was, bijvoorbeeld bij een grote verbouwing of als de brandweer bij zijn inspectie iets zou opvallen met betrekking tot de constructie. Op de vraag hoe vaak er aanleiding is geweest om de stadionconstructie te controleren, antwoordt de gemeente: "Deze aanleiding om te controleren op constructieve veiligheid is er sinds de bouw niet geweest."

Toch hebben de burgemeester van Alkmaar en de directeur van AZ jaar in, jaar uit hun handtekening gezet onder de veiligheidsverklaring van de KNVB waarmee ten onrechte werd bevestigd dat de constructie van het stadion was gecontroleerd.

Niet omgekeken

In alle veiligheidsverklaringen voor de voetbalseizoenen sinds 2007, staat dat Bouw- en Woningtoezicht de constructieve controle uitvoert in het stadion. In de documenten worden concrete data én (weliswaar weggelakte) namen genoemd van ambtenaren die de inspecties zouden hebben verricht.

In de begeleidende tekst staat bovendien: "Naast de controle op de brandveiligheidsaspecten worden er periodieke controles gehouden door de Dienst Bouw- en Woningtoezicht/afdeling handhaving gemeente. Hierbij wordt gelet op de constructieve veiligheid in betreffende panden. Dit geldt zowel voor de tijdelijke als voor de permanente constructies."

Weliswaar loopt om de paar jaar (meest recent 2011, 2015 en 2018) een gemeenteambtenaar door het stadion, maar die let alleen op de brandveiligheid: zijn er blusmiddelen, hoe zit het met de ontruimingsplannen en de vluchtroutes, zijn de nooduitgangen niet geblokkeerd?

En inderdaad zijn er af en toe verschillende tekortkomingen geconstateerd: brandwerende deuren werden met een keg opengehouden, er was geen blustoestel of branddeken bij locaties met een friteuse en op de derde verdieping hing het bordje voor de vluchtroute niet goed. Maar naar de constructie wordt niet omgekeken.