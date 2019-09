De uitzending van 8 september

President Trump blaast geheim overleg met Talibanleiders af

De Amerikaanse president Donald Trump heeft geheime onderhandelingen die hij vandaag zou hebben met Talibanleiders op zijn buitenverblijf Camp David afgeblazen. Hij zou ook een apart gesprek hebben met zijn Afghaanse ambtgenoot Ashraf Ghani. Trump geeft als reden het opeisen door de Taliban van de zelfmoordaanslag donderdag in Kabul, waarbij een Amerikaanse en een Roemeense NAVO-militair om het leven kwamen. Ook tien burgers vonden de dood.

Er wordt door de VS al maandenlang onderhandeld met de Taliban. Eigenlijk was het wachten alleen nog op de ondertekening van de deal door Trump. We spreken journalist Bette Dam, gespecialiseerd in Afghanistan. Ze schreef boeken over de Taliban en sprak met Taliban-leider Mullah Omar. Ook een gesprek met VS-correspondent Marieke de Vries in Washington.