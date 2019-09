De uitzending van 7 september

Boris Johnson heeft nog steeds steun

De Britse oppositie stemt pas in met nieuwe verkiezingen als zeker is dat er op 31 oktober geen no-deal-brexit komt. Daarom zullen Labour, de Liberaal-Democraten en de Schotse nationalisten maandag in het Lagerhuis opnieuw tegen verkiezingen op 15 oktober stemmen. Premier Boris Johnson verloor woensdag al een stemming over deze kwestie, maar om de "laffe oppositie" onder druk te zetten, wil hij maandag opnieuw laten stemmen. Hij kan alleen verkiezingen uitschrijven met steun van een tweederde meerderheid in het Lagerhuis.

De premier van het Verenigd Koninkrijk heeft dus wel eens een betere week in het parlement gehad. Toch kan Johnson in plaatsen waar voor de brexit werd gestemd nog steeds op steun rekenen. We peilen de stemming in Maidstone in Kent.