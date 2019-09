De uitzending van 5 september

Erkenning van de Nederlandse Gebarentaal

In het buitenland is een gebarentolk al heel gewoon: een gebarentolk naast de presentator, de minister-president of politieagent. De PvdA, ChristenUnie en D66 willen dat we in Nederland ook vaker gebarentaal zien. Deze partijen dienen een initiatiefwet in om de Nederlandse Gebarentaal te erkennen als officiële taal. Een doorbraak voor de dovengemeenschap. De reportage vanavond is ook volledig te volgen in gebarentaal.