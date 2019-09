De uitzending van 4 augustus

Lagerhuis stemt over motie die no-deal-brexit moet voorkomen

Het Britse Lagerhuis debatteert over de wet die de brexit-deadline van 31 oktober moet uitstellen. Daarmee willen de parlementariƫrs een no-deal-brexit voorkomen. Dat dit debat wordt gevoerd is een nederlaag voor premier Boris Johnson: hij wil de EU per 31 oktober desnoods met een no-deal verlaten.

Vanavond wordt er over de wet gestemd. Het Lagerhuis zal later op de avond vermoedelijk ook stemmen over nieuwe verkiezingen. We spreken met correspondenten Tim de Wit (Londen) en Sander van Hoorn (Brussel). Brexit-deskundige Rem Korteweg van Instituut Clingendael is te gast.